Бывший замначальника полиции Черкесска получил 9 лет за избиение до смерти задержанного

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Городской суд Черкесска (Карачаево-Черкесия) вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника городской полиции Руслану Рахаеву по делу об избиении задержанного, который позднее умер от побоев.

"Решением суда Р.Рахаев признан виновным и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил фигуранта звания капитан полиции и государственной награды - медали", - сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Верховного суда КЧР Солтан Байрамуков.

Также, по его словам, суд удовлетворил гражданский иск к подсудимому в 1 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

Представитель суда уточнил, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке в высшую кассационную инстанцию.

По версии следствия, в октябре 2011 года Рахаев в своем служебном кабинете избил до смерти задержанного за административное правонарушение местного жителя Джанкезова. После случившегося полицейский скрылся, его объявили в федеральный розыск. В конце февраля 2012 года его задержали на территории Кабардино-Балкарии и арестовали.

Первый судебный процесс состоялся в июле 2013 года. Рахаева приговорили к 13 годам заключения. Однако позже Верховный суд КЧР отменил это решение и вернул дело на доследование. Повторный суд был в июне 2015 года. А в ноябре 2016 года суд вновь материалы передали в прокуратуру.

Бывший замначальника полиции - начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска отдела МВД по Черкесску Рахаев обвинялся по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), а также по пункту "а", "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).