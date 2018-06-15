Россельхознадзор запретил ввоз из Армении животных, птиц, рептилий, гидробионтов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретил ввоз из Армении всех видов животных, птиц, рептилий, амфибий и гидробионтов (морские и пресноводные организмы, в том числе рыба, икра, раки, лягушки, моллюски).

Как сообщает служба, запрет действует с 14 июня.

Эта мера принята в целях защиты от заноса особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, уточняется в сообщении.

В то же время запрет не распространяется на собак, кошек, хорьков, фреток, норок, а также на попугаев и канареек "в количестве не более двух голов", которых перевозят их владельцы.

Как пояснила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, запрет - "это реальная мера защиты, поскольку через Армению ввозят живых животных неизвестного происхождения с нарушениями в оформлении документов". Это создает риски заноса опасных инфекций. "Чаще всего заболевания заносятся именно с экзотическими животными", - уточнила она.