Законопроекты о создании САР на островах Русский и Октябрьский внесены в Госдуму

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пакет законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области внесен в Госдуму.

Авторы законопроектов - первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский, депутат Александр Пятикоп, сенаторы Алексей Майоров и Людмила Талабаева. Три основных законопроекта вместе с отзывами правительства размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Первый законопроект ("О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ") устанавливает особенности создания, функционирования и упразднения САР, порядок административного управления на таких территориях, требования к процедурам получения статуса участника. Прописываются полномочия управляющей компании, которая собирает заявки от участников и заключает соглашения.

Законопроект предполагает создание подразделений федеральных органов госвласти и Фонда социального страхования на территории САР. Данная новелла вызвала критику со стороны правительства, в его отзыве говорится о "нецелесообразности передачи полномочий".

Также законопроект предусматривает особый порядок привлечения к работе иностранных граждан. В частности, получения работодателем разрешений на привлечение иностранных работников не требуется, приглашения на работу выдаются без учета квот, требование к размеру заработной платы высококвалифицированного специалиста также не применяется. Данный пункт, по мнению правительства, также требует дополнительного обоснования.

В правительстве считают, что данный законопроект потребует расходов, покрываемых за счет средств бюджета. "Необходимо определить в законопроекте источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ", - говорится в отзыве.

Второй законопроект ("О международных компаниях") из пакета внесенных предполагает присвоение юридическим лицам (российским хозяйственным обществам в форме ООО и публичным и непубличным акционерным обществам либо редомицилируемым иностранным юридическим лицам) особого статуса международной компании в САР на островах Русский и Октябрьский.

Законопроектом устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании. В частности, юрлица - резиденты САР получат особый статус международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима (учреждение в течение пяти дней, конфиденциальность части сведений). При этом во внесенном тексте законопроекта уже учтены замечания правительства. Так, в нем не прописаны особенности правоотношений, связанных с долевым капиталом компании, учетом долей, распределением дивидендов. "Целесообразно нормы, касающиеся особенностей регулирования корпоративных отношений, из законопроекта исключить", - говорилось в ранее направленном отзыве на законопроект.

Третий законопроект ("О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса РФ") определяет особенности исчисления налоговой базы международными компаниями, зарегистрированными в порядке континуитета, и иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами РФ в зонах САР. Предлагается установить специальные налоговые ставки: по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов, по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями. "Применяемые такими налогоплательщиками на момент редомициляции условия налогообложения целесообразно сохранить на период не менее 10 лет", - говорится в отзыве правительства.

Поправки в закон о валютном регулировании в отношении участников САР (зарегистрированных как международные компании) наделяют их правом без ограничений проводить валютные операции с использованием счетов, открытых в банках за пределами РФ, при условии, что текущие счета компании открыты в уполномоченном банке. Без открытия счетов в уполномоченных банках резиденты САР могут проводить расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличной иностранной валюте за обслуживание воздушных судов иностранных государств в аэропортах, судов иностранных государств в речных и морских портах, а также при оплате нерезидентами аэронавигационных, аэропортовых и портовых сборов на территории РФ.