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Ученые из РФ и США научились отслеживать развитие мозга ребенка в утробе матери

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ученые Международного томографического центра (МТЦ, Новосибирск), Томского государственного университета и Университета Вашингтона (США) разработали способ, позволяющий выявить отклонения в развитии головного мозга плода в утробе матери на самых ранних этапах, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Метод позволяет определить, как в мозге формируется миелин - многослойные клеточные мембраны, окружающие нервные отростки (аксоны).

Миелин обеспечивает проводимость нервных импульсов, защищает нервные волокна от всевозможных повреждений и является одной из основных составляющих вещества мозга. Процесс формирования миелина для некоторых его зон начинается примерно с 18-20 недели развития плода и продолжается приблизительно до 10 лет.

Неправильное формирование миелина может вызывать различные функциональные отклонения, в то время как на МРТ или нейросонографии никаких структурных изменений развития не прослеживается.

"Есть гипотезы, что аномалии миелинизации во внутриутробном периоде лежат в основе формирования некоторых психических заболеваний, например аутизма и шизофрении", - отмечает руководитель исследования, профессор Университета Вашингтона и ТГУ Василий Ярных, слова которого приводит издание.

Задержки развития головного мозга плода бывают и при многоплодной беременности, случаи которой участились с развитием экстракорпорального оплодотворения.

"Основная идея нашего метода - специальная математическая обработка изображений. Алгоритм позволяет видеть сигналы, которые исходят от клеточных мембран", - поясняет Ярных.

С использованием томографа Philips на базе МТЦ было проведено уникальное исследование, показывающее, в каких структурах мозга и в какие периоды его развития начинает формироваться миелин.

В будущем ученые планируют подключить еще исследование развития мозга в детском возрасте, чтобы получить полую картину пре- и постнатального процесса миелинизации. Параллельно ведутся исследования возможностей метода в диагностике злокачественных опухолей мозга у детей, в том числе на внутриутробном этапе развития.

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