Несовершеннолетним осужденным запретят табак и спички

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Заключенным в воспитательных колониях подросткам-курильщикам придется вскоре расстаться с пагубной привычкой. Соответствующие нормы содержатся в проекте приказа министерства юстиции, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно поправкам, несовершеннолетним осужденным запрещается иметь при себе табачную продукцию и изделия, а также спички, в том числе приобретенные в магазине колонии, а также полученные в посылках и передачах.

На узников, достигших совершеннолетия, эти ограничения не распространяются.

Как поясняют авторы документа, изменения связаны с федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий" от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ.

Проект также предусматривает возможность юных осужденных отправлять предложения, заявления, ходатайства и жалобы в электронной форме за свой счет (если колония располагает соответствующим оборудованием).