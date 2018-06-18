Обвиняемый в вымогательстве у депутата Госдумы блогер не пришел в суд из-за ранения в живот

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Редактор интернет-издания "БлогСочи" Александр Валов, обвиняемый в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы, получил ранение в живот, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

"Сегодня Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Александру Валову. Однако самого журналиста не смогли привезти в суд. Следователь заявил, что Валова доставили в больницу Армавира с проникающим ранением брюшной полости", - сказал Попков, добавив, что в суде следователь показал ему соответствующее медицинское заключение.

Адвокат пояснил, что, "по словам следователя по особо важным делам следственного отдела Следственного комитета по Сочи майора юстиции Евгения Сидоренко, Валов якобы сам себе воткнул ручку в живот".

"Это все сейчас требует тщательной проверки. В сегодняшнем ходатайстве следователь сообщил суду, что Валов уже выписан из хирургического отделения Городской многопрофильной больницы Армавира 15 июня для дальнейшего лечения и медицинского наблюдения по месту пребывания, однако по состоянию здоровья он не может участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях до 20 июня включительно", - уточнил Попков.

По итогам рассмотрения ходатайства без участия Валова арест журналиста был продлен до 19 июля, сообщил адвокат.

Валову инкриминируется вымогательство денежных средств в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ) у депутата Госдумы Юрия Напсо.

По версии следствия, летом 2016 года Валов потребовал у депутата 150 тыс. рублей, угрожая опубликовать в интернете компрометирующие материалы и фотографии. Позднее на портале появились несколько статей, и тогда помощник депутата перевел требуемую сумму на счет обвиняемого. При этом тот потребовал еще 150 тыс. рублей за удаление ранее размещенной информации, что также было сделано.

Валов вину не признает и связывает уголовное преследование с деятельностью сайта "БлогСочи".