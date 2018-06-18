Совбез РФ заявил о загрязнении части сельхозугодий высокотоксичными пестицидами

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с использованием агрохимикатов, рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экологической безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

"Отмечено, что многолетнее использование в сельском и лесном хозяйстве высокотоксичных пестицидов и агрохимикатов, в том числе с нарушением технологии и правил их применения, привело к частичному загрязнению земель вредными веществами", - говорится в сообщении.

В Совете отмечают, что в ходе заседания предложены дополнительные меры организационного и нормативно-правового характера, направленные на решение экологических проблем в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами.