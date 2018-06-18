Росприроднадзор и полиция начали экологическую проверку на ММК

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции совместно с инспекторами управления Росприроднадзора по Челябинской области в понедельник проводят проверку на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что цель мероприятия - взять замеры проб воздуха, чтобы определить, исполняет ли предприятие природоохранное законодательство.

В свою очередь в пресс-службе ММК агентству подтвердили, что в настоящее время на предприятии проходит проверка Росприроднадзора.

"Осуществляется обследование технического состояния технологических агрегатов двух производственных подразделений ММК на предмет соответствия природоохранному законодательству. Ведутся замеры эффективности работы пылеулавливающих установок", - отметил сотрудник предприятия.

По его словам, специалисты комбината предоставили поверяющим всю необходимую информацию.

"По итогам прошлого года ММК инвестировал в экологию более 4 млрд рублей. В 2018 году инвестиции в строительство природоохранных объектов составят уже 5,5 млрд рублей. Всего же до 2025 года компания планирует вложить в защиту окружающей среды более 38 млрд рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области начиная с мая при поддержке силовых структур проходят проверки по исполнению требований природоохранного законодательства на областных предприятиях.

Инспекторы уже побывали на Челябинском цинковом заводе и двух заводах "Мечела" - Челябинском металлургическом комбинате и Челябинском заводе по производству коксохимической продукции.

Челябинск и Магнитогорск отмечены во втором майском указе президента РФ Владимира Путина в числе городов, где до 2024 года необходимо снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду.