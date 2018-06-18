Путин предложил назначить экс-главу Минстроя аудитором Счетной палаты

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Совет Федерации поступило представление президента РФ о назначении экс-главы Минстроя Михаила Меня на должность аудитора Счетной палаты, сообщил председатель комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Поступило представление от президента по поводу вакантной должности аудитора Счетной палаты. В соответствии с Конституцией, он представляет кандидатуру Меня Михаила Александровича на должность аудитора Счетной палаты", - сообщилРябухин на заседании комитета в понедельник.

По его словам, эта кандидатура может быть рассмотрена на пленарном заседании Совета Федерации в среду, 20 июня.

Мень не вошел в состав сформированного в мае правительства России, вместо него должность министра строительства и ЖКХ занял губернатор Тюменской области Владимир Якушев.