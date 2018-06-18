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Новосибирский экс-губернатор Юрченко стал топ-менеджером структуры "Металлсервиса"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко начал работать в одном из крупнейших металлотрейдеров РФ - холдинге "Металлсервис".

"Должность - заместитель генерального директора одной из управляющих компаний в структуре "Металлсервиса", - сообщил Юрченко "Интерфаксу", воздержавшись от дальнейших комментариев.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ОАО "Металлсервис" имеет в регионах ряд дочерних компаний, которые находятся под управлением УК "Регионбизнеспроект". Эта же УК управляет ПАО "Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина" (НМЗК).

"Металлсервис", по информации на сайте ГК, эксплуатирует сеть складов металлопродукции в 19 городах РФ, занимается также первичной переработкой металла. Выручка головной компании холдинга, по данным "СПАРКа", в 2017 году составила 78 млрд рублей, чистая прибыль - 1,4 млрд рублей.

Юрченко руководил Новосибирской областью в 2010-2014 годах. В 2017 году суд признал его виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в Новосибирске и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности госслужбы.

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Теги: Новосибирская область, Василий Юрченко, Металлсервис
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