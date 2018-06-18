Медведев одобрил выделение 54 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о выделении 54 млрд рублей в течение трех лет на развитие Дальнего Востока.

"Я подписал распоряжение о распределении трансфертов на социальное развитие Дальнего Востока. В течение трех лет туда направляется почти 54 млрд рублей. 21 млрд рублей должны поступить в бюджеты девяти регионов в этом году", - заявил он в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Медведев уточнил, что речь идет о ремонте и строительстве объектов, которые находятся в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. "Там сейчас много новых компаний создается, модернизируются старые производства. Но для того, чтобы люди туда хотели приезжать, работать, нужно создавать нормальные условия", - пояснил председатель правительства.