Турецкие войска с согласия США вошли на окраину сирийского Манбиджа

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Турецкие военные вошли в районы на окраине города Манбидж, расположенного на севере Сирии, сообщает в понедельник газета Daily Sabah.

Турецких военных, как сообщается, сопровождает американский вертолет.

4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео согласовали в Вашингтоне план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза (ПДС), которую Анкара считает террористической организацией. Передвижения турецких военных проводятся в соответствии с этим планом.

Вашингтон и Анкара давно спорят по поводу судьбы курдских ополченцев в Сирии. Для Вашингтона они были ценными союзниками в борьбе против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). В свою очередь, Анкара считает курдские военизированные формирования в Сирии террористами, угрожающими турецкой территории