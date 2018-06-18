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Самолет Москва - Франкфурт экстренно сел в Калининграде из-за больного ребенка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В аэропорту "Храброво" совершил вынужденную посадку самолет рейса Москва - Франкфурт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"Самолет экстренно сел в "Храброво" в 16.20, вылетев из Москвы в 15.39 по местному времени. Причина посадки - на борту стало плохо ребенку. В аэропорт был вызван реанимобиль из Калининграда. В настоящее время врачи оказывают первую помощь ребенку", - рассказали в пресс-службе.

Решение о дальнейшем полёте будет принимать командир воздушного судна.

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Теги: Калининград
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