Новейший корабль-разведчик "Иван Хурс" завершил госиспытания

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Государственные испытания разведывательного корабля "Иван Хурс" завершены, скоро судно войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает пресс-служба "Северной верфи" (Санкт-Петербург)

"18 июня на Северной верфи подписан приемный акт государственных испытаний судна связи "Иван Хурс" проекта 18280. В ближайшее время "Иван Хурс" войдет в состав ВМФ", - сказано в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Ранее сообщалось, что новейший разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс" войдет в состав Черноморского флота (ЧФ). Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, прибытие корабля на ЧФ компенсирует потерю судна "Лиман" и позволит обеспечить постоянное присутствие разведывательных сил флота в Средиземном море.

Средний разведывательный корабль "Лиман" ЧФ затонул в апреле 2017 года у входа в зону Черноморских проливов в результате столкновения с другим судном.

Корабль, названный в честь вице-адмирала Ивана Хурса (29.09.1922 - 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта - "Юрий Иванов" - передан заказчику в 2014 году.

Основные характеристики судна связи проекта 18280: водоизмещение 4 000 тонн; длина 95 метров; ширина 16 метров; скорость 16 узлов; дальность плавания 8 000 морских миль; экипаж 131 человек.