IT-разработчик Luxoft купил агентство Smashing Ideas

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения Luxoft объявил о покупке американского креативного цифрового агентства Smashing Ideas. Актив был выкуплен у издательства Penguin Random House, которое владело Smashing Ideas с 2011 года, говорится в пресс-релизе Luxoft.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Финансовым советником Penguin Random House в сделке выступила GP Bullhound.

Smashing Ideas основана в 1996 году, компания работает на рынке дизайна и консалтинга в цифровом секторе. Компания предлагает услуги по разработке цифровой стратегии, дизайну сервисов и приложений, управлению цифровыми продуктами, анализу данных и др.

В Luxoft рассчитывают, что сделка позволит предоставлять более широкий спектр услуг стратегическим клиентам IT-компании.

Luxoft занимается созданием программного обеспечения и разработкой IT-решений. Штаб-квартира компании расположена в Швейцарии. В июне 2013 года Luxoft вышла на IPO. Ключевым акционером компании является IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого.