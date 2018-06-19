Вылетевший на Камчатку Boeing вернулся в Новосибирск из-за столкновения с птицей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 737 800 авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7 Airlines) совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, по уточненным данным, из-за столкновения с птицей, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"По уточненным данным, птица попала в левое лобовое стекло, которое повреждений не получило, разгерметизации не было. Самолет, выработав топливо, благополучно приземлился в Толмачево в 02:53 местного времени (22:53 мск)", - сказала она.

Самолет вылетел из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский около полуночи по местному времени в ночь на вторник, однако через некоторое время вернулся в аэропорт вылета.

"Посадка прошла нормально, на борту находилось 157 пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 02:30 мск пассажиры вылетели к месту назначения резервным бортом.

Со своей стороны старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила агентству, что по данному факту проводится проверка.