Шаманы собрались добиваться признания шаманизма пятой конфессией РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Шаманы России намерены объединиться в единую организацию и добиваться признания шаманизма как религии на государственном уровне, сообщил заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Иркутске.

"Мы подготовили открытое письмо на имя президента РФ, в Совет Федерации, в котором просим рассмотреть этот вопрос. В ближайшее время отправим его в Москву", - сказал Цыбиков.

Он уточнил, что письмо подготовлено по итогам первых в истории РФ выборов Верховного шамана России. В июне им стал тувинец Кара-Оол Допчун-Оол.

Цыбиков также уточнил, что шаманы не претендуют на средства в государственных программах, созданных для поддержки культуры и религии.

"В шаманизме есть места силы. Например, мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале. Там храм не поставишь. Вместе с тем, мы не хотим, например, мешать людям в городе, когда проводим обряды. Поэтому планируем создавать шаманские центры", - добавил Цыбиков.

Он подчеркнул, что объединение шаманов назрело давно, однако часть из них не хотят состоять в централизованной организации.

"Наша цель - сделать шаманизм пятой конфессией в России. Мы стараемся помогать людям и рассчитываем на то, что на нас обратят внимание", - пояснил Цыбиков.

Он также добавил, что объединение позволит нейтрализовать мошенников, выдающих себя за шаманов. "Будет создан сайт, где каждый сможет получить полную информацию о том или ином шамане", - сказал Цыбиков.

В настоящее время в России наиболее распространены четыре традиционные конфессии: православие, ислам, иудаизм и буддизм.