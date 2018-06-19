Жительница Кубани родила во время матча сборной России и назвала сына в честь Головина

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Женщина раньше срока родила во время матча ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии и решила назвать сына в честь игрока сборной России Александра Головина, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

"В одном из городов Краснодарского края одна пациентка, которая была беременна 36 недель, так переживала во время матча, болея за российскую команду, что у нее начались роды, и родила в тот момент, когда завершился матч. Поэтому сына назвали Александром", - рассказал он на пресс-конференции в Сочи.

Министр выразил мнение, что хорошая игра сборной России на Чемпионате мира по футболу способствует хорошему самочувствию граждан. "Когда играла сборная России с Саудовской Аравией, количество вызовов скорой помощи упало в три раза", - сказал Филиппов.

По его словам, во время мундиаля на территории Краснодарского края, а также на шести базах футбольных команд и сочинском стадионе "Фишт" врачи оказывают медицинскую помощь и российским, и зарубежным болельщикам без медицинского полиса, бесплатно.

В первом туре ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу проводится в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.