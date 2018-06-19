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Пятеро фигурантов дела о беспорядках в Крыму в 2014 году получили условные сроки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Центральный райсуд Симферополя во вторник признал пятерых жителей Крыма участниками массовых беспорядков 26 февраля 2014 года в преддверие референдума о вхождении полуострова в состав России и приговорил к условным срокам, передал корреспондент "Интерфакса" из здания суда.

Так, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили по четыре с половиной года лишения свободы условно. Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров - четыре года условно, Эскендер Эмирвалиев - три с половиной года условно.

Дела против участников беспорядков

Крым вошел в состав России после референдума 16 марта 2014 года. За несколько недель до этого в результате драки и давки на акции у крымского парламента погибли два человека, еще 79 человек получили травмы. На митинг собрались сторонники запрещенного в России меджлиса крымских татар, выступавшие за территориальную целостность Украины, с другой стороны были активисты партии "Русское единство" и казаки, поддерживающие воссоединение полуострова с Россией.

В декабре 2015 года прежний прокурор Крыма Наталья Поклонская утвердила обвинительное заключение в отношении зампреда меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пяти человек.

Чийгозу инкриминировали организацию массовых беспорядков (части 1 статьи 212 УК России), остальным - участие в них (части 2 статьи 212 УК России). Чийгоза, Асанова и Дегерменджи арестовали. В апреле 2017 года суд заменил меру пресечения Асанову и Дегерменджи с содержания в СИЗО на домашний арест.

Верховный суд Крыма в сентябре 2017 году приговорил Чийгоза к восьми годам колонии, но в октябре он вышел на свободу, был переправлен в Турцию, оттуда прилетел на Украину, где живет в настоящее время.

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Теги: Крым, Симферополь
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