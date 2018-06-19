Суд Петербурга отменил разрешение членам ОНК проносить видеокамеры в колонии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Петербургский суд отменил решение, позволяющее членам ОНК проносить видеоаппаратуру в колонии

Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение Приморского районного суда, подтверждающее право членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) проносить видео- и фотоаппаратуру в колонии. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель Команды 29, которая представляла интересы члена ОНК Санкт-Петербурга Яны Теплицкой. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу исправительной колонии ИК-6, которая оспаривала решение районного суда.

"Суд встал на сторону исправительной колонии, той самой, в которой по сообщениям поступившим в ОНК пытали людей, — сказал Павлов. — Общественные наблюдатели постоянно сталкиваются с противодействием руководства колоний. Городской суд Петербурга своим решением сделал невозможным контроль со стороны ОНК, а значит оставил заключенных без защиты от злоупотреблений со стороны тюремных чиновников"

Иск к ФКУ ИК-6 был подан в июне 2017 года. В конце февраля 2017 года члены ОНК узнали об избиении заключенного в этой колонии, после чего подали уведомление о съемке и отправились в это исправительное учреждение. Однако начальник оперативного отдела ИК-6 Александр Котляров заявил, что члены ОНК не имеют права проносить в колонию видеотехнику.

В октябре 2017 года Приморский суд города удовлетворил иск Теплицкой о праве проносить видеотехнику в колонию.