В России

Профильный комитет Думы поддержал законопроет об осмотре водителей с помощью телемедицины

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту во вторник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта, позволяющего проводить медосмотры водителей с применением телемедицины.

Согласно положениям проекта закона, обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств также могут проводиться с применением телемедицинских технологий в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Кроме того, проектом федерального закона устанавливается, что медицинское заключение по результатам обязательного предварительного или обязательного периодического медосмотра также изготавливается в одном экземпляре в форме электронного документа, формирование которого осуществляется, в том числе, с помощью применения телемедицинских технологий.

При этом сведения о результатах обязательного предварительного или обязательного периодического медицинского осмотра подлежат защите в соответствии с законодательством РФ.

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Теги: Госдума
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