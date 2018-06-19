В России предложили создать День отца

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предлагает создать в России праздник День отца. Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Согласно проекту закона с 2019 года День отца следует отмечать в последнюю субботу октября.

Плетнева в пояснительной записке отмечает, что в России на протяжении 20 лет в последнее воскресенье ноября празднуется праздник День матери.

"Отцам тоже нужен праздник, ведь у женщин праздники есть, у мужчин только 23 февраля, но он тоже не для всех мужчин, это праздник защитника Отечества. А защитник семьи, воспитатель детей - это не менее важно", - считает парламентарий.

Плетнева отметила, что для определения возможной даты Дня отца комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей совместно с общественным движением "Союз отцов России" и организаторами проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия проводил круглый стол. В его работе приняло участие более 100 представителей общественности, экспертов и федеральных органов госвласти.

"В ходе заседания чаще всего обсуждались две даты: третье воскресенье июня; третье или последнее воскресенья октября. В связи с тем, что День матери празднуется в ноябре, а последнее воскресенье октября - праздник, День автомобилиста, днём для празднования Дня отца предложена последняя суббота октября", - говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что две трети россиян высказались за создание в стране Дня отца.