Жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону недалеко от фан-зоны ЧМ-2018

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Жилой четырехэтажный дом старой постройки горит в Ростове-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах.

"В 17:01 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу 1-я линия 60. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, обстановка уточняется", - сказал собеседник агентства.

Дом находится в центре города, недалеко от Театральной площади, на которой размещена фан-зона ЧМ-2018.

Есть ли пострадавшие, не сообщается.