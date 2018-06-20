У 58% россиян есть родственники, погибшие или пропавшие без вести на Великой Отечественной войне

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В семьях подавляющего большинства россиян есть участники Великой Отечественной войны, а почти у двух третей опрошенных среди членов семьи есть те, кто погиб или пропал без вести в эти годы, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в среду в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, у 81% опрошенных есть, либо были члены семьи или близкие родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне. 58% респондентов сообщили, что в их семьях есть погибшие или пропавшие без вести.

При этом две трети участников опроса (67%) считают, что нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года было неожиданным для советского руководства.

Опрос был проведен 24-30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.