Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на 760 млрд руб.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относятся к деятельности "Роскосмоса", результаты проверок уже легли в основу уголовных дел, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м", - сказал Кудрин на пленарном заседании в Госдуме с годовым отчетом о деятельности Счетной палаты за 2017 год.

"Сразу скажу, что 760 млрд (рублей) из этой суммы - это нарушения по учету в "Роскосмосе". В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела", - добавил глава Счетной палаты.

В целом, 43,6% от общего объема нарушений - нарушения бухгалтерского учета, 32% - нарушения при формировании и исполнении бюджетов.

"Казалось бы, не столь существенные нарушения - нарушения бухгалтерского учета, но тем не менее мы будем их находить и исправлять, чтобы обеспечить достоверность тех документов, которыми пользуется Государственная дума", - отметил Кудрин.