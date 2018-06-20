Первый космонавт ОАЭ отправится в полет в апреле 2019 года на российском "Союзе"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Роскосмос подписал предварительное соглашение с космическим центром Мохаммеда Бин Рашида о полете первого космонавта ОАЭ на МКС, сообщили в госкорпорации.

"Предметом основного соглашения и настоящего предварительно подписанного соглашения являются услуги по отбору, подготовке к полету и полета одного космонавта ОАЭ на МКС. Полет продолжительностью около 10 дней состоится в апреле 2019 года. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле "Союз" МС-12. Возвращение космонавта ОАЭ запланировано экипажем корабля "Союз" МС-10", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Подготовка первого космонавта ОАЭ и его дублера начнутся в августе 2018 года.

Соглашение подписано исполнительным директором по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергеем Крикалевым и генеральным директором космического центра Мохаммеда Бин Рашида доктором Юсуфом Намадом Аль Шайбини. Сглашение является предварительны, окончательное соглашение будет заключено до конца августа текущего года.