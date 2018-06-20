"АЛРОСА" на аукционе в Дубае реализовала алмазы на $10,5 млн

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" на международном аукционе по алмазам спецразмеров (массой более 10,8 карата) в Дубае реализовала алмазы на $10,5 млн, говорится в сообщении компании.

Суммарная стартовая цена алмазов превышена почти вдвое, отметил директор Единой сбытовой организации (ЕСО) "АЛРОСА" Евгений Агуреев, слова которого приведены в сообщении.

На аукционе было реализовано 111 лотов ювелирного качества общей массой 1,725 тыс. карат. Победителями признаны 32 компании из крупнейших центров алмазно-бриллиантовой торговли: Индии, Бельгии, Израиля, России, ОАЭ и США.

Аукцион проходил с 27 мая по 14 июня 2018 года.

Следующие торги в Дубае "АЛРОСА" планирует провести в октябре-ноябре этого года

С начала 2018 года на дубайской торговой площадке состоялось уже три аукциона.

Результаты продаж июня "АЛРОСА" опубликует 10 июля. Продажи "АЛРОСА" в мае упали на 29%, до $288 млн, из-за сезонности добычи. Между тем, проведение аукциона по алмазам спецразмеров, при сопоставимых уровнях реализации, ценах и спросе, может быть дополнительным фактором повышения выручки в июне.