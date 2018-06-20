Путин заверил лидера Португалии в сохранении хороших отношений в случае встречи сборных на ЧМ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российский лидер Владимир Путин заверил президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузу, что если сборные их стран встретятся в 1/8 финала чемпионата мира, это не скажется на дипломатических отношениях.

"Никакого ущерба для наших отношений не будет, как бы ни закончились эти соревнования", - сказал Путин на встрече с президентом Португалии в среду.

В ходе встречи португальский лидер не исключил, что в 1/8 финала сборные РФ и Португалии могут встретиться. Он выразил надежду, что результат этой игры не скажется на дипломатических отношениях и дружбе между странами.

"Наоборот, спорт сближает страны и народы. Мы как организаторы этого турнира радуемся за тех, кто победил, и переживаем с теми, кого постигла неудача", - заверил его Путин.

Президент Португалии рассказал, что накануне прогулялся по Москве, спустился в метро и видел там счастливых российских болельщиков. "Я надеюсь испытать такое чувство радости через два часа на нашей игре с Марокко", - сказал он.

Путин в свою очередь отметил, что сборная Португалии одна из самых ярких команд в Европе и мире.

Сборная России после двух проведенных матчей является лидером группы А (6 очков). Португалия сыграла одну встречу и делит с Испанией второе место в группе В (1 очко).