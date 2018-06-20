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Путешественник, оставшийся без тура на Мальдивы, получил шанс на миллионную компенсацию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ дал шанс на полноценную компенсацию Андрею Пугачеву, купившему в 2015 году тур на Мальдивы за 1,5 млн руб., но не улетевшему туда из-за банкротства компании "ВИП Райзен".

Пугачев судился с компанией "Либерти Страхование", которая страховала ответственность "ВИП Райзен", и получил обратно стоимость тура, а также 437 тыс. руб. различных компенсационных выплат, включая штраф по закону о защите прав потребителей.

Но теперь же эта сумма может увеличиться еще почти на 700 тыс. руб., так как нижестоящие инстанции оштрафовали "Либерти Страхование" на меньшую сумму, чем предписывает закон о защите прав потребителей. По нему такой штраф должен составлять 50% от суммы удовлетворенных требований, а Преображенский районный и Московский городской суды снизили его с 892 тыс. руб. до 200 тыс. руб. В этой части ВС их поправил: дело отправлено на пересмотр.

"Либерти Страхование", которое входит в крупную международную страховую группу Liberty Mutual, отказывалось платить Пугачеву, считая свидетельства о покупке им тура фальсифицированными. Но доказать эту версию в судах страховой компании не удалось.

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Теги: Верховный суд, ВИП Райзен, Андрей Пугачев
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