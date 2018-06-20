Mail.ru обновил электронную почту и добавил функцию оплаты услуг

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Mail.ru Group презентовала глобальное обновление своего сервиса электронной почты, в числе новых функций компания добавила возможность оплаты услуг, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.

"В новой версии почты Mail.Ru анонсирована функция оплаты мобильного телефона прямо из письма. При уменьшении баланса до установленного порога на email приходит уведомление с кнопкой быстрой оплаты. Также совсем скоро кнопку c быстрой оплатой смогут вставлять в письма партнеры Mail.Ru. Сейчас эту функцию тестируют такие компании, как "Ростелеком", ivi и "Литрес"", - сообщила Mail.ru Group в своем пресс-релизе.

Также в электронной почте появилась технология умной группировки писем Smart Groups, которая сворачивает уведомления из соцсетей и информационные рассылки (визуально чистит ящик и оставляет на виду только важные письма) и сортировка электронных писем от различных сервисов по шести категориям (путешествия, заказы, финансы, билеты, регистрации и штрафы) по технологии машинного обучения.

Кроме того, скоро почта начнет показывать дополнительную информацию к письму. Например, если перенесли рейс пользователя, он получит уведомление по почте, а при регистрации на рейс ему будет предложено распечатать посадочный или вызвать такси до аэропорта.

Новая концепция развития сервиса, получившая название EGO, разработана в связи с тем, что "почта становится главным электронным ID и средством связи для пользователей" и инструментом для "выполнения огромного количества личных дел", заявила вице-президент Mail.Ru Group, директор бизнес-юнита "Почта и портал" Анна Артамонова.

Всего в рамках реализации новой концепции почта Mail.Ru будет решать три ключевые задачи - сортировать и структурировать потоки информации, которые человек получает по почте, предлагать сервис для решения конкретной актуальной задачи пользователя, защищать личные и конфиденциальные данные.

Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в России, ей принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир". В портфель компании также входит игровое направление, представленное такими играми, как Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World. Также Mail.RuGroup владеет мессенджерами ICQ, Agent Mail.Ru и TamTam.

На текущий момент количество активных аккаунтов в почте Mail.ru составляет 100 млн.