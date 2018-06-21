Роспотребнадзор организует горячую линию по инфекционным угрозам за рубежом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в разгар отпускного сезона с будущего понедельника организует всероссийскую "горячую линию" по туристическим услугам и ситуации с инфекционными угрозами за рубежом, сообщил в пресс-службе ведомства в четверг.

"В каждом субъекте РФ с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии на личных консультациях ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг",- говорится в сообщении.

Телефоны "горячих линий" и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.