Верховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Возможные неудобства для пешеходов или одновременное проведение другого мероприятия не могут быть уважительной причиной для переноса времени или места митинга, такие разъяснения содержатся в проекте постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ, сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания проект.

"Проект постановления, подготовленный ВС, сужает список потенциальных аргументов для переноса времени или места проведения митингов. По мнению Верховного суда, неудобства для граждан, не участвующих в мероприятии, или "предположения органа публичной власти" о возможном возникновении таких неудобств сами по себе не могут быть уважительной причиной для переноса. Речь идет, например, о помехах движению пешеходов или о неудобствах, связанных с необходимостью временно изменить маршруты движения транспорта", - говорится в публикации.

Однако в проекте есть и ряд оговорок: публичное мероприятие не должно провоцировать аварии, нарушать требования транспортной безопасности или безопасности дорожного движения. В противном случае его придется перенести, пишет издание.

Организация нескольких мероприятий на одной территории - тоже не повод менять место или время, подчеркивает Верховный суд РФ. Но и здесь есть некоторые ограничения. В частности, совместное проведение не должно вести к чрезмерному скоплению людей или угрожать мирному характеру мероприятий.

Верховный суд РФ особо отмечает, что согласовывать митинг с чиновниками нужно даже в том случае, если он проводится на частной территории или в помещении, в том числе - в торговых центрах или других местах со свободным доступом. При этом нужно будет заручиться согласием собственника территории или помещения, уточняется в статье.

Проект также конкретизирует и сроки подачи уведомления организаторами мероприятий. В действующем законе говорится, что делать это нужно не ранее чем за 15 и не позднее чем за десять дней до планируемого события. Верховный суд РФ в своем проекте уточняет: эти сроки не включают сами дни направления уведомления и проведения публичных мероприятий, пишут "Известия".