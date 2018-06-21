Экс-директор иркутского бассейна осужден на 23 года за 69 эпизодов педофилии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска приговорил бывшего директора расположенного в городе бассейна "Спартак" к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Эдуард Рукосуев признан виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и 135 (развратные действия) УК РФ", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, Рукосуеву также назначено принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет после освобождения работать на государственной или муниципальной службе и в течение 15 лет - работать с детьми. Приговор был вынесен в среду, 20 июня.

В январе 2016 года СКР возбудил уголовное дело по факту неоднократных домогательств экс-директора бассейна "Спартак" Рукосуева к воспитанникам. Подробности уголовного дела не раскрывались. Местные СМИ сообщали, что глава бассейна совершал сексуальные действия по крайней мере в отношении одного ребенка.

Кроме того, в отношении Рукосуева возбуждалось дело о коррупции.