РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" запатентовали систему хранения и подачи йода для перспективного электроракетного двигателя (ЭРД), испытания которого проведут в конце июня, сообщил пресс-центр ПАО "РКК "Энергия".

"Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня", - сообщил один из руководителей проекта, инженер-конструктор Павел Щербина, слова которого приводит пресс-центр.

"На 2022 год запланирован эксперимент "Островский", названный так в честь автора идеи. Предполагается первую часть эксперимента провести на борту МКС, а вторую - с использованием грузового корабля "Прогресс". После отстыковки корабль будет еще месяц находиться на орбите для испытаний новых, работающих на йоде электроракетных двигателей", - сообщили в "Энергии".

В корпорации пояснили, что идею использовать "чистый" реактивный йод в качестве так называемого рабочего тела двигателя - вещества, необходимого для получения импульса тяги - предложил в конце 1990-х старший научный сотрудник "Энергии" Валерий Островский. В 2006 году он получил первые патенты. Научно-исследовательская работа по этому направлению началась в 2012 году по инициативе Бориса Соколова, выдающегося отечественного двигателиста, заслуженного ветерана "Энергии".

"Первые испытания на штатном плазменном двигателе показали принципиальную возможность использования йода: двигатель, оборудованный дополнительным газораспределительным устройством, запускался на ксеноне, а йод поддерживал разряд. Затем конструкторы приступили к разработке системы подачи йода, которая и была в итоге запатентована", - отметили в корпорации.

Преимущество двигателя с использованием йода заключается, прежде всего, в его экономичности. В существующих ЭРД в качестве рабочего тела традиционно используется ксенон, который значительно дороже йода. Кроме того, система подачи и хранения ксенона достаточно сложная и громоздкая, что значительно увеличивает габариты и массу двигательной установки.

"Еще один важный момент - количества производимого ксенона недостаточно для решения перспективных задач космонавтики, например, полетов на Луну", - отметили в "Энергии". Тогда как йод хорошо хранится в твердом состоянии и может быть легко превращен в газ без применения многоступенчатой системы понижения давления. При ресурсных испытаниях возможна также рециркуляция йода. В результате стоимость наземной отработки такого ЭРД в десятки раз ниже, при этом параметры двигателей на йоде как минимум не уступают аналогичным характеристикам ЭРД на ксеноне.

В "Энергии" заявляют, что такой двигатель может использоваться как маршевый или для коррекции орбиты, например, на спутниках связи, а также при решении транспортных задач дальнего космоса.