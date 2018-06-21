Двум курсантам с "Крузенштерна" пригрозили отчислением за выходку с бюстом Иоанна Павла II

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Астраханском государственном техническом университете началось внутренне расследования из-за инцидента с участием двух студентов, оскорбивших чувства польских католиков, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-службе вуза.

"На паруснике "Крузенштерн" проходит практику больше 20 наших студентов. Двое из них после неприятной ситуации в порту города Свиноуйсьце (Польша) были сняты с барка и отправлены домой. Они уже в Астрахани. Началось внутреннее расследование обстоятельств. Участникам истории грозит отчисление", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в конце мая "Крузенштерн" зашел в город Свиноуйсьце. Во время прогулки в городе один из курсантов подошел к бюсту Иоанна Павла II и сделал вид, что душит его, второй студент снял это. Фотография была опубликована в социальных сетях с подписью националистического характера. Ее заметил один из местных жителей и обратился в польские СМИ.

История получила большой резонанс, капитан "Крузенштерна" принес полякам официальные извинения "от лица экипажа, всех курсантов, проходящих практику на борту барка". "Мы осознаем ту боль и то оскорбление, которые были нанесены всем католикам необдуманным хулиганством со стороны двух курсантов", - говорилось в обращении капитана, обнародованном в социальных сетях.

Барк "Крузенштерн" ("Падуя") приписан к порту Калининград и является собственностью Росрыболовства и Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Он был построен в 1926 году в немецком Бремерхафене как грузовой парусник серии "П" для перевозок на линиях Европа - Южная Америка. После окончания Второй мировой войны корабль был передан СССР. В конце 60-х годов он стал учебным судном.

Барк имеет водоизмещение при максимальной осадке - 5825 т, железный клепанный корпус длиной 114,5 м, ширину - 14,06 м, высота борта - 8,5 м, осадка - 6,8 м. Парусное вооружение состоит из 31 паруса общей площадью 3,9 тыс. кв. м. Скорость под парусами - 17 узлов, на машинном ходу - 10 узлов. Высота мачт от ватерлинии составляет 56 м, экипаж 56 человек, на борт может брать 164 курсанта.