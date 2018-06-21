Москалькова назвала правильным акцент на повышении пенсий при изменениях пенсионного законодательства

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает правильной главную цель изменений в пенсионное законодательство - увеличение размера пенсий.

"Заявленная законодательная идея, конечно, заслуживает поддержки - идея поднять пенсию гражданам, которые сегодня в среднем получают 14 тысяч. Я этот акцент хотела бы сделать в первую очередь", - сказала Москалькова, выступая на заседании Госдумы в четверг.

Она отметила, что другой вопрос как добиться этой главной цели повышения пенсий.

"Второе - это инструментарий. Инструментариев может быть много, предложен один - возраст, другой инструментарий - это НДС, третий инструментарий основан на взаимоотношении между бизнесом и обществом, работником, гражданами и государством", - сказала Москалькова.

По ее словам, очень важно, чтобы этот вопрос получил самое широкое обсуждение, чтобы прошли и парламентские слушания, и "круглые столы", чтобы прозвучали самые разные мнения.

"Конечно, реформа нужна, но вопрос о том какими инструментариями, я за то, чтобы это обсуждение шло открыто, многогранно и чтобы люди не были ущемлены в их правах", - сказала она.

При этом окончательное решение остается за депутатским корпусом, отметила она.