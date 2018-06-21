Власти Оренбурга одобрили митинг против повышения пенсионного возраста

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Администрация Оренбурга одобрила заявку общественной организации "Родительский совет Оренбуржья" на проведение акции против увеличения пенсионного возраста для россиян.

Председатель общественной организации Анна Литвинова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что власти предложили им альтернативную площадку для акции, запланированной на 1 июля.

"Первоначально указывали в заявке улицу Советскую, однако в мэрии уточнили, что эта улица пешеходная, и в воскресенье (1 июля - ИФ) митинг может помешать пешеходам. Была предложена улица Набережная, это недалеко от центра, не окраина, мы естественно согласились", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что планируется участие до 1 тыс. человек.

В начале текущей недели сообщалось, что "Родительский совет Оренбуржья" планирует привлечь на митинг представителей различных политических партий и общественников.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году.