Шашлык длиной более 255 метров приготовят в Дагестане

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Самый длинный в мире шашлык и шаурму приготовят в Дагестане в ближайшие выходные, сообщает ассоциация шашлычников России.

"23-24 июня в республике пройдет фестиваль, посвященный здоровому образу жизни, семейным ценностям, творчеству и культуре. Участники мероприятия будут соревноваться в приготовлении самых больших в России шашлыка и шаурмы, которые затем будут претендовать на включение в Книгу рекордов России и мира", - говорится в сообщении ассоциации.

Шашлык планируют приготовить длиной более 255 метров, а размер шаурмы будет составлять 20 метров.

Как отмечают шашлычники, ранее самый большой в мире шашлык приготовили в Московской области, он был длиною 204 метра. Дагестанцы намерены побить этот рекорд.