Грипп птиц обнаружили на птицефабрике группы "Черкизово" в Пензенской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Высокопатогенный грипп птиц обнаружен на птицефабрике "Васильевская" (входит в группу "Черкизово"), следует из постановления губернатора Пензенской области.

Согласно документу, вирус выявлен в центре родительского стада "Вертуновский" Васильевской птицефабрики.

В очаге заболевания постановлением губернатора введен карантин на 21 день.

Согласно постановлению, угрожаемая зона установлена в радиусе 5 км от очага заболевания, зона наблюдения - в радиусе 10 км.

Как сообщили "Интерфаксу" в группе "Черкизово", вирус обнаружен на изолированной площадке, предназначенной исключительно для воспроизведения поголовья родительского стада птицы и получения инкубационного яйца. Эта площадка удалена от основного производства цыплят-бройлеров и переработки более чем на 200 км. В настоящее время очаг заболевания локализован и уничтожен.

По результатам исследований на других площадках заболевания не выявлено, они функционируют в рабочем режиме. Тем не менее, с учетом неблагополучной эпизоотической ситуации в регионе, дополнительные меры биобезопасности введены на всех площадках компании.

Убытки компании оцениваются в 100 млн рублей. Все поголовье застраховано компанией "Россельхозбанк-страхование".

В "Черкизово" создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию и проводит внутреннее расследование, цель которого - установить способ локального проникновения инфекции из внешней окружающей среды.

В группе подчеркнули, что уделяют большое внимание вопросам безопасности и профилактике распространения птичьего гриппа. Объем инвестиций в общую биологическую безопасность производственных объектов только за последние два года составил около 3 млрд рублей.

В компании не сообщили о поголовье в очаге заболевания. По оценке экспертов, оно составляет около 280 тыс. голов несушек.

В четверг о выявлении гриппа птиц сообщила и группа "Дамате", являющаяся одним из крупных производителей индейки в РФ. Компании придется уничтожить около 470 тыс. голов индейки, ущерб оценивается почти в 400 млн рублей.