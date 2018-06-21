Четыре вагона с медной рудой сошли с рельсов в Башкирии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Четыре вагона с медной рудой сошли с путей в четверг в башкирском городе Сибае. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Днем 21 июня произошел сход четырех из десяти железнодорожных вагонов грузового состава в городе Сибае на нерегулируемом переезде", - сказал сотрудник пресс-службы. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время устраняются последствия схода.

"Инцидент произошел не на основной ветке, поэтому задержек в движении поездов нет", - уточнил собеседник агентства.