В тюменском аэропорту при рулении загорелось шасси пассажирского самолета

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Шасси пассажирского самолета авиакомпании "ЮТэйр" загорелось на рулежной дорожке в аэропорту "Рощино" в Тюмени утром в пятницу, пострадавших нет.

"У самолета, который должен был вылететь по маршруту Тюмень - Ханты-Мансийск, при рулении по рулежной дорожке произошло возгорание заднего колеса левого шасси", - заявил "Интерфаксу" в пятницу сотрудник Тюменской транспортной прокуратуры.

По его словам, из самолета был эвакуирован 21 человек, в том числе 19 пассажиров. Никто из находившихся в самолете не пострадал.

"Детей на борту не было", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что по факту произошедшего проводится проверка.