Минобороны в этом году дважды выпустит лейтенантов из-за нехватки офицеров

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство вводит новый график выпуска лейтенантов: в 2018 году выпусков курсантов высших военных заведений намечено два, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Новый график отправки лейтенантов в войска связан с переходом высших военных учебных заведений с пятилетней на четырехлетнюю программу обучения и нехваткой офицеров в войсках. В этом году в войска отправятся около 2 тыс. лейтенантов, что в три раза больше, чем годом ранее", - пишет газета.

Отмечается, что в этом году один выпуск лейтенантов уже состоялся в марте, второй намечен в декабре. В следующем году тоже планировалось провести два выпуска, но после корректировки планов остановились на одном, он состоится в октябре. Ожидается, что в 2020 году высшие военные заведения вернутся к обычному графику выпуска офицеров, он будет традиционно проходить в июне, пишут "Известия".

Газета напоминает, что в Советском Союзе была четырёхгодичная система высшего профессионального военного образования.

"Отпущенного на обучение времени хватало на то, чтобы выпустить из училища грамотных офицеров. На пятилетний режим обучения вузы Сухопутных войск были переведены в 1995 году. Последний раз досрочные выпуски лейтенантов прошли в 1999 и 2000 годах. Тогда армии понадобились офицеры для проведения контртеррористической операции в Чечне", - отмечается в публикации.