Рекордсменом по неравенству в доходах среди западных стран оказались США

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - США - государство с максимальным неравенством в доходах в западном мире, пишет специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Олстон.

"Примерно 40 миллионов человек в США живут за чертой в бедности, 18,5 миллионов - в чрезвычайной бедности, а 5 миллионов существуют в тех же условиях крайней нищеты, что и граждане третьего мира", - говорится в докладе Олстона. Этот документ был представлен участникам сессии Совета ООН по правам человека. На этой неделе Вашингтон заявил о выходе из его состава.

Олстон отмечает, что в США самый высокий уровень бедности среди молодежи и самый высокий уровень детской смертности среди всех государств Организации экономического сотрудничества и развития. Средняя продолжительность жизни граждан США ниже, чем в других развитых демократических государствах.

Вместе с тем в этой стране проживает более 25% всех 2 208 миллиардеров мира, отметил эксперт ООН.

Свой доклад Алстон подготовил по итогам своей поездки в США в декабре 2017 года. Он осудил новые меры администрации президента США по налоговым льготам, которые, по его словам, приведут к сокращению поступлений в бюджет в размере $1,5 трлн. По мнению эксперта ООН, эти шаги принесут пользу богатым и в еще большей степени усугубят неравенство в обществе.