В Кемерове загорелся цех по производству резиновой крошки

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Кемерове на предприятии по производству резиновой крошки на улице Тухачевского произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"К месту возгорания выехали пожарные, информации о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Еще один источник сообщил агентству, что на территории предприятия загорелась битумная крошка, пламя перекинулось на здание цеха.

"Площадь пожара составляет около 200 кв.м., работники предприятия успели покинуть здание", - отметил он.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что к месту пожара выехали 20 человек и семь единиц техники.

По информации очевидцев в соцсетях, пожар виден со всех точек города.

25 марта в Кемерове произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня". Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.