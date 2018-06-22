Саратовец получил 21 год за убийство матери восьми детей на их глазах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд вынес приговор Сергею Дубовицкому, признанному виновным в убийстве матери своих детей и побеге из колонии, сообщается на сайте регионального СУ СКР в пятницу.

По данным следствия, 29 декабря 2017 года Дубовицкий, осужденный в 2014 году за преступления против здоровья человека, сбежал из колонии-поселения в Красноармейском районе области и приехал в город Энгельс к своей супруге, матери восьмерых детей, шестеро из которых были от их брака.

Следствие считает, что незадолго до этого женщина сказала ему, что хочет развестись, и поэтому Дубовицкий решил ее убить. Вечером он приехал в частный дом, где его жена жила с детьми, и в их присутствии нанес супруге более 40 ударов ножом, а потом скрылся.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 313 (побег из места лишения свободы), п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и приговорил его к 21 году колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Кроме того, следователи внесли представление в УФСИН региона, потребовав привлечь виновных лиц к ответственности.