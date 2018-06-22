Три зацепера погибли от удара током на МЖД за два месяца

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Московские железнодорожники зафиксировали повышение активности "зацеперов" по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В мае - июне 2018 года удар электрическим током получили четыре "зацепера", три из которых погибли. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу, так как количество травмированных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло с одного до четырех", - уточнили в пресс-службе железной дороги.

Локомотивным бригадам пригородных поездов разъясняют действия в случае обнаружения нарушителей правил безопасного поведения на объектах инфраструктуры, добавили в МЖД.