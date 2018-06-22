В Саратове автобус скатился на ручнике на набережную и сбил пешехода

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса в Волжском районе Саратова в пятницу, сообщил "Интерфаксу" глава областной службы спасения Юрий Юрин.

"По предварительным данным, автобус без водителя и пассажиров, оставленный на стоянке рядом с набережной Космонавтов на ручном тормозе, неожиданно съехал вниз с холма, сбил мужчину средних лет и врезался в припаркованные на среднем ярусе автомобили", - сказал он.

"Мужчина госпитализирован. Больше пострадавших нет", - отметил Юрин.

Повреждены несколько легковых автомобилей на парковке.

В пресс-службе Минздрава региона агентству уточнили, что автобус сбил пешехода, мужчина госпитализирован в удовлетворительном состоянии.