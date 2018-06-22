Сотрудников бюро медсоцэкспертизы Дагестана задержали по делу о взятках

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении трех заместителей руководителя главного бюро медсоцэкспертизы Дагестана, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Установлено, что в течение длительного времени первый заместитель и два заместителя руководителя федерального казенного учреждения за незаконное установление инвалидности местным жителям ежемесячно получали взятки в размере 30 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, они входили в преступного сообщества, созданного руководителем бюро медсоцэкспертизы Дагестана. В отношении них расследуется дело по п."а" ч.5 ст.290 (получение взятки) УК РФ.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что все трое, а также главный бухгалтер учреждения (первый заместитель Алим Эфендиев, заместитель по экспертной работе Кепия Темирханова, заместитель по организационно-методической работе Шамсият Курбанова и главбух Марина Рамазанова) задержаны сотрудниками спецслужб.

Ранее сообщалось, что на руководителя регионального учреждения медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Махачева и его подчиненных подозревают в создании преступного сообщества и участии в нем, а также совершении других тяжких и особо тяжких преступлений.