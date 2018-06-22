Экс-глава нижегородского СКР амнистирован по делу об ущербе в 35 млн рублей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Советский суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего руководителя управления СКР по Нижегородской области Владимира Стравинскаса к условному сроку за причинение ущерба в 35 млн рублей, но освободил его от наказания из-за объявленной амнистии.

На сайте райсуда сообщается в пятницу, что он был признан виновным по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). "Назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно, с испытательным сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Суд отмечает, что в связи с амнистией, объявленной в связи с 20-летием принятия Конституции России, осужденный освобожден от назначенного ему наказания.

Стравинскас возглавлял СУ СКР по Нижегородской области в 2007-2015 г.г.

Ранее сообщалось, что ему инкриминировалась причастность к неэффективному использованию многомиллионных бюджетных средств при ремонте здания следственного управления. Как следует из материалов дела, СУСК заключило с ООО госконтракт на реконструкцию своего административного здания, работы финансировались из федерального бюджета.

Однако ООО, с которым был заключен госконтракт, не приступило к работам: как оказалось, оно было включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Несмотря на это, Стравинскас "решил продолжить с организацией договорные отношения и не принимать мер к расторжению госконтракта, а, наоборот, произвести по нему оплату за счет подлежащих освоению в 2011 году бюджетных денежных средств в размере 64 млн 805 тыс. рублей.

Согласно обвинению, действия руководителя СУ "повлекли за собой нерезультативное и неэффективное использование бюджетных средств, выделенных следственному управлению в размере 34 млн 977 тыс. рублей".