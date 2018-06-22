Легковушка в Омске провалилась в яму с кипятком из-за обвала грунта

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль в центре Омска ушел под асфальт из-за провалившегося грунта, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города.

"Никто не пострадал, хозяина не было в машине", - сообщили в мэрии.

Собеседник отметил, что сети принадлежат муниципальной "Тепловой компании", специалисты которой находятся на месте ЧП.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, машина полностью ушла под землю, оказавшись в большой яме, заполненной кипятком. Также пользователи отмечают, что в этом месте (улица Кемеровская,10) не так давно был уложен новый асфальт.